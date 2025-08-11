四倉海水浴場に手打ちラーメン 海の家「日と出」で本場・白河の味を

この記事のタイトルとURLをコピーする

四倉海水浴場にある海の家「日と出」のメニューに、今シーズンから手打ちラーメンがお目見えし、話題を集めている。

同店では、より多くの人に快適に海水浴場を利用してもらうため、海の家のそばに「ヨツクラ」の看板を、海水浴客らが歩きやすいようにと、砂浜には渡り廊下のような板を設置してきた。

今回は、３年前から同店の経営に取り組んでいる本間仁史さん（４７）の「毎年、何か新しいことに挑戦したい」との思いから、手打ちラーメンという話題を『仕掛け』た。

さまざまな構想の中から、自身がラーメン好きだったこともあり、本業の漁師の傍ら、今年３月ごろから親戚が営む白河ラーメンの店に通い、繰り返し作り方を教わってきたという。

小麦の配合や麺打ちだけでなく、豚骨や鶏ガラを使った醤油ベースのスープやチャーシューにもこだわった。海水浴シーズンが始まってからは、ほぼ連日、５０食分ほどの麺を打っており、スープも自分なりに改良を加えるほどの入れ込みようだ。

店には現在、手打ち麺を使ったラーメンとチャーシューメン、つけ麺がメニューに並ぶ。本間さんは「試行錯誤の毎日ですが、海の家のオープン時に比べると、最近はうまく打てるようになり、味も安定してきたと思います」と話し、自信を深めている。

値段は８００円（税込み）で、チャーシュー麺は１１００円（同）、つけ麺は８００円（同）。なお、海の家「日と出」は８月末まで営業予定となっている。

（写真：日と出で提供している手打ちラーメン）