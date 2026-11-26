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東京・世田谷で愛されたカレー店「ゴッホ」の味を引き継ぐ、ゴッホカリー湯本店（常磐西郷町）が「旧ホテル住乃江１階」（常磐下湯長谷町勝善７７）に湯本本店としてオープンした。オーナーの石田知郎さん（５２）は「ゆくゆくはホテル部分も素泊まりの温泉宿として復活させたい」と目標を掲げている。

ゴッホのマスターからレシピを教わった女性が、三和町の４９号線沿いにあった食堂「味処 鮎川」でゴッホのカレーを提供したのが始まり。石田さんがゴッホのカレーに出合ったのは１０年ほど前。「元々カレーが好きではなかった」という石田さんは「鮎川」のカレーに衝撃を受け、週１回通うようになった。

「鮎川」が閉店すると知り、今度は女性からカレーのレシピを教わるように。２０１７（平成２９）年に「鮎川」が閉店した後、常磐西郷でカレー専門店を一緒にスタートさせると、元祖「ゴッホ」や「鮎川」の味を知っているお客さんも足を運んでくれた。

３年前、女性が急な病に倒れてからは石田さんがゴッホの味を守り続け、現在に至る。

そんな中、知人を介し住乃江継承の話が舞い込んだ。石田さんは医療介護福祉事業を展開するＷＩＬＬ ＧＯＬＤの代表も務めており、障がい者の雇用を生みだす仕組みを、カレー屋を通して生み出したいと考えている。そのためにも多くの人にゴッホカリーを知って欲しい―。準備のため２号店の内郷店を休業し、西郷の湯本店は昨年１２月に閉店。住乃江への移転を決めた。

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ゴッホカリーは化学調味料を使わない「無化調カリー」。少量のサラダオイルで８時間炒めた玉ねぎ中心の野菜３種と５種のフルーツ、とろけるまで煮込んだ牛肉・豚肉、極力脂肪分を取り除いた牛スジ・鶏のコラーゲンスープに加え、２５種のスパイスからなる。

メニューはゴッホの定番「肉いっぱいカリー（１２００円・税込み）」、季節の野菜を使った「やさいカリー（１１００円・同）」、「シーフードカリー（１３００円・同）」、国産牛すじを使用した「ビーフカリー（１５００円・同）」、「カツカリー（１５００円・同）」の５種類（スープ付き）。

追加料金でルーやライスの大盛り、ハンバーグ・チーズ・目玉焼きトッピングも可能。辛さは通常のマイルドから激しい辛さのヘロヘロまで６段階から選択できる。テイクアウトも受け付けている。

石田さんは「住乃江の温泉の良さは途絶えさせたくない。古いものをいかしながら、新しいスタイルで人々が集う場所を目指す」と意気込む。営業時間は午前１１時～午後３時（ラストオーダー同２時半）。いわきＦＣのホーム戦などでキッチンカーを出すため不定休（お休みはお店のインスタグラム＜こちら＞で告知）。

予約・問い合わせは同店＝電話（４２）２３２３＝まで。

（写真：こだわりのカレー、オーナーの石田さん）