福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

商店街ひろば

シーラカンスを食でも楽しもう アクアマリンふくしま 企画展に合わせたメニュー

　ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」では、来年１月１２日まで開催中の冬休みイベント「ハッピーホリデー! 冬は楽（たの）シーラカンス」に合わせ、同館１階・レストランアクアクロスで限定メニューを展開している。
　冬休みイベントとのコラボとして、シーラカンスの故郷・インドネシアの料理から「ナシゴレン」が登場。甘辛くてスパイシーなコクのあるエスニック風チャーハンで、目玉焼きとエビせんべいがトッピングされている。数量限定。価格は１３００円（税込み）。
　さらに「期間限定！美味シーラカンスパンケーキ」は、ふわふわのスフレパンケーキに、シーラカンスの焼き印を押した冬季限定スイーツ。パンケーキのまわりはブルーシュガーとロックチョコでデコレーションし、生クリームは深海のチムニーをイメージした。価格は７００円（同）。
　また通年販売の定番スイーツにもシーラカンスは欠かせない。「ごんべ焼き」（小倉あん・クリーム・チョコレート）は、アフリカでのシーラカンスの呼び名「ゴンベッサ」に由来した甘味で、同館オリジナル商品として定番となっている。価格は各４５０円（同）。
　入館口隣にあるスーベニアショップ・Ｕｍｉｎｏｓａｔｏ（ウミノサト）では、アイス最中「ごんべあいす」（うみのしお・チョコ）を取り扱っている。価格は各３００円（同）。
　同館ではグッズでも、シーラカンスに力を入れている。Ｕｍｉｎｏｓａｔｏでは、シーラカンスを模した同館公式キャラクター「権兵衛」をあしらった商品をはじめ、ぬいぐるみやお菓子、リュック、キーホルダーなどを取りそろえている。
　シーラカンスは４億年前と変わらぬ姿をとどめており、「生きた化石」と称されており、同館は世界で初めてシーラカンスの幼魚の撮影に成功するなど、研究・調査の分野で顕著な功績を挙げている。
　（写真：シーラカンスの故郷・インドネシアで親しまれているナシゴレン）

PR：地域密着型の金融機関（信用組合）。地域社会への貢献を使命とし、地元の企業や住民が対象の預金・融資などの金融サービスを提供しています。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP