シーラカンスを食でも楽しもう アクアマリンふくしま 企画展に合わせたメニュー

この記事のタイトルとURLをコピーする

ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」では、来年１月１２日まで開催中の冬休みイベント「ハッピーホリデー! 冬は楽（たの）シーラカンス」に合わせ、同館１階・レストランアクアクロスで限定メニューを展開している。

冬休みイベントとのコラボとして、シーラカンスの故郷・インドネシアの料理から「ナシゴレン」が登場。甘辛くてスパイシーなコクのあるエスニック風チャーハンで、目玉焼きとエビせんべいがトッピングされている。数量限定。価格は１３００円（税込み）。

さらに「期間限定！美味シーラカンスパンケーキ」は、ふわふわのスフレパンケーキに、シーラカンスの焼き印を押した冬季限定スイーツ。パンケーキのまわりはブルーシュガーとロックチョコでデコレーションし、生クリームは深海のチムニーをイメージした。価格は７００円（同）。

また通年販売の定番スイーツにもシーラカンスは欠かせない。「ごんべ焼き」（小倉あん・クリーム・チョコレート）は、アフリカでのシーラカンスの呼び名「ゴンベッサ」に由来した甘味で、同館オリジナル商品として定番となっている。価格は各４５０円（同）。

入館口隣にあるスーベニアショップ・Ｕｍｉｎｏｓａｔｏ（ウミノサト）では、アイス最中「ごんべあいす」（うみのしお・チョコ）を取り扱っている。価格は各３００円（同）。

同館ではグッズでも、シーラカンスに力を入れている。Ｕｍｉｎｏｓａｔｏでは、シーラカンスを模した同館公式キャラクター「権兵衛」をあしらった商品をはじめ、ぬいぐるみやお菓子、リュック、キーホルダーなどを取りそろえている。

シーラカンスは４億年前と変わらぬ姿をとどめており、「生きた化石」と称されており、同館は世界で初めてシーラカンスの幼魚の撮影に成功するなど、研究・調査の分野で顕著な功績を挙げている。

（写真：シーラカンスの故郷・インドネシアで親しまれているナシゴレン）