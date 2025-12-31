商店街ひろば
いわき・ら・ら・ミュウ 正月三が日は多彩催し １日は午前６時半オープン
道の駅「いわき・ら・ら・ミュウ」では正月三が日、恒例となった新春イベントを繰り広げる。
来年１月１日午前９時半からと同１１時からの２度、「いわき鼓童会」が恒例の和太鼓演奏を披露。午後２時からは、１階南側休憩所で先着３００人に白玉入りのぜんざいを振る舞う。
２日は午前１１時半からと午後１時半からの２度、同休憩所で小名浜にスタジオを置く「ハーラウ ラウラーナニ」によるフラ・タヒティアンダンスショーを開催。館内各店で買い物をし、条件をクリアするとお年玉として、５００円分のお買物券をプレゼントする。
３日は「お正月だるま市」と題し、大正時代創業の「高橋工房」（平正月町）による、達磨大師の緋衣（ひえ）を連想させる深い赤、いわきの海を表現した顔の周りの群青色の縁取り、おなかに書かれた『福』の文字が特徴の伝統工芸品「いわきダルマ」を販売する。ら・ら・ミュウでは初開催。午前１０時～午後４時。
また同日も、館内各店で買い物をし、条件をクリアすると京都の伝統的な和菓子「うば玉（烏羽玉）」（みよし製造）をプレゼントする。
このほか、道の駅として９月にリニューアルオープンしたことを記念し、３、４日は館内での３千円の買い物のレシートを１階インフォメーションコーナーに提示すると、「道の駅記念きっぷ」（限定３００個、先着順・１人１個）をプレゼントする。
海鮮市場通りと海鮮グルメ通りは１日は午前６時半にオープン（一部店舗を除く）。飲食とレストラン、みゅうみゅうは午前１０時のオープンとなる（閉店時間は店舗により異なる）。詳しくは＜こちら＞。
（写真：今年のいわき鼓童会による和太鼓演奏）