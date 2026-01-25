平・正月荘 ２月１日まで恵方巻の予約受付中 選りすぐりの具材ぜいたくに

この記事のタイトルとURLをコピーする

江戸末期創業の割烹料亭「正月荘」（平字大町）は２月１日まで、節分に向けた５種の「正月荘の恵方巻」の予約を受け付けている。先着５０人に正月荘オリジナルタオルをプレゼントする。

「二重巻きロール」は玉子、マグロ、サーモン、エビ、キュウリ、カニかま、数の子、しめ鯖、イクラ、白身魚、とびっこなど、選りすぐりの具材をぜいたくに巻き込んだ、食べやすいハーフサイズの特製恵方巻＝直径約８ｃｍ、長さ約１０ｃｍ＝で、１本１５００円（税込み）。一番人気の「七福巻」は、エビ、玉子、キュウリ、かんぴょう、シイタケなどが入って１本１２００円（同）。

また新作メニューとなる「茶そばのうな巻」（限定３０本）と同じく新作のサンドウィッチの具材をパンで巻いた「わくわくロールサンド」はそれぞれ１本１５００円（税込み）。同店の若手料理人が考案した新作「照り焼きキムチ巻」（限定３０セット）は１セット８００円（同）。

二重巻きロールと七福巻も数量限定となり、引き渡しは２月２、３の両日午後４時から同６時。予約、問い合わせは同店＝電話（２３）３１０４＝まで。

（写真：二重巻きロールのイメージ）