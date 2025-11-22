甘さピカイチ！大熊のキウイ・紅妃 マルトＳＣ平尼子店で限定販売

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開する「マルト」（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は２２日、平字尼子町のＳＣ平尼子店で、双葉郡大熊町産のキウイ「紅妃（こうひ）」の限定販売を行っている。いわき市で一定数量取り扱われるのは初。

大熊町は東京電力福島第一原発事故前、キウイが特産品として知られていた。そのため原発事故からの復興を目指し、県外から移住した若手２人が復活に取り組んでおり、２０２６（令和８）年にも本格的な収穫・出荷を検討している。

キウイ栽培を進めるのは「ＲｅＦｒｕｉｔｓ」。担当者の一人で、取締役の阿部翔太郎さん（２４）は「赤い断面の珍しさとともに、最大で２１度を誇る甘さが特徴の紅妃。クリーミーな舌触りもあり、キウイが苦手な人でも食べられます」と胸を張る。

こうした熱意に対し、地域振興にも携わるマルトが協力。来年１０月には初の双葉郡進出となる「マルト大熊店」のオープンも控えており、スーパーマーケットとして営農再開も後押ししようと、まずは「紅妃を広く知ってもらいたい」とＳＣ平尼子店の売り場を快く提供した。

限定販売では紅妃とともに、香川県産の希少完熟キウイ「さぬきキウイっ子」を並べ、食べ比べを楽しんでもらっている。阿部さんは買い物客に向け、積極的に試食を呼びかけ、大熊町が誇るキウイの魅力をアピールしていた。

価格は紅妃、さぬきキウイっ子ともに４９９円（税込）。紅妃とイチゴを使ったフルーツサンド「ズバサンミニ」もある。５３９円（同）。いずれも無くなり次第終了。

（写真：試食を呼びかけるＲｅＦｒｕｉｔｓの阿部さん）