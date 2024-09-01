いわき市議選 定数３７に対し４７人が立候補 ７日間の選挙戦に突入

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任期満了に伴う市議選は１日、告示の日を迎えた。定数３７に対し、正午までに現職３３、元職１、新人１３の計４７人が立候補の届け出を済ませ、７日間の選挙戦に突入した。投票日は８日で即日開票される。届け出は午前８時半から市役所本庁舎で始まり、午後５時まで受け付けている。

立候補者は届け出順に次の通り（敬称略）。※氏名、年齢、党派（自民は自民党、公明は公明党、立憲は立憲民主党、維新は日本維新の会、共産は共産党、社民は社民党）、現職・新人・元職の別、期数の順

赤津 一夫（６８）自 民 現＜４＞

田頭 弘毅（５０）自 民 現＜２＞

引地 正伸（４５）無所属 新

塩沢 昭広（５４）公 明 現＜３＞

上壁 充（６８）社 民 現＜４＞

柴野 美佳（５９）公 明 現＜３＞

佐藤不二夫（６１）無所属 新

佐藤 和良（７０）無所属 現＜５＞

狩野 光昭（７１）社 民 現＜３＞

小野 邦弘（７１）自 民 現＜５＞

永山 宏恵（５７）自 民 現＜４＞

塩 恭子（５７）共 産 新

佐川 俊輔（４１）無所属 新

箱﨑 政富（３９）無所属 新

大峯 英之（６３）自 民 現＜４＞

長谷川貴士（４７）無所属 現＜１＞

草野 大輔（３６）無所属 新

根本 和重（４７）無所属 新

鹿中 剛志（４９）無所属 新

川崎 憲正（５３）自 民 現＜２＞

佐藤 和美（５５）自 民 現＜６＞

西山 一美（６５）自 民 現＜３＞

石井 敏郎（７０）自 民 現＜８＞

平木 恒夫（６０）無所属 新

井出 雅恵（６１）維 新 新

塩田美枝子（７２）公 明 現＜６＞

遠藤 崇広（４９）自 民 現＜１＞

菅波 健（６７）自 民 現＜５＞

大友 康夫（５９）無所属 現＜４＞

鈴木 演（４４）自 民 現＜２＞

伊藤 浩之（６３）無所属 元＜４＞

小野 潤三（５９）無所属 現＜３＞

木田都城子（５５）自 民 現＜２＞

四家 智之（６１）共 産 新

山守 章二（５５）自 民 現＜３＞

坂本 稔（６４）立 憲 現＜４＞

小野 茂（６５）公 明 現＜５＞

菅野 宗長（６４）共 産 現＜１＞

小野 光貴（３１）維 新 新

吉田 雅人（３１）自 民 現＜１＞

蛭田 源治（７０）自 民 現＜５＞

福嶋あずさ（５１）無所属 現＜４＞

小菅 悟（３９）自 民 現＜１＞

馬上 卓也（６４）自 民 現＜２＞

平子 善一（４０）無所属 現＜１＞

鈴木さおり（５５）立 憲 現＜１＞

渡部 安彦（３７）無所属 新

（写真：立候補の届け出を行う陣営関係者）