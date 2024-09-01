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いわき市議選 定数３７に対し４７人が立候補 ７日間の選挙戦に突入

　任期満了に伴う市議選は１日、告示の日を迎えた。定数３７に対し、正午までに現職３３、元職１、新人１３の計４７人が立候補の届け出を済ませ、７日間の選挙戦に突入した。投票日は８日で即日開票される。届け出は午前８時半から市役所本庁舎で始まり、午後５時まで受け付けている。
　立候補者は届け出順に次の通り（敬称略）。※氏名、年齢、党派（自民は自民党、公明は公明党、立憲は立憲民主党、維新は日本維新の会、共産は共産党、社民は社民党）、現職・新人・元職の別、期数の順
　赤津　一夫（６８）自　民 現＜４＞
　田頭　弘毅（５０）自　民 現＜２＞
　引地　正伸（４５）無所属 新
　塩沢　昭広（５４）公　明 現＜３＞
　上壁　　充（６８）社　民 現＜４＞
　柴野　美佳（５９）公　明 現＜３＞
　佐藤不二夫（６１）無所属 新
　佐藤　和良（７０）無所属 現＜５＞
　狩野　光昭（７１）社　民 現＜３＞
　小野　邦弘（７１）自　民 現＜５＞
　永山　宏恵（５７）自　民 現＜４＞
　塩　　恭子（５７）共　産 新
　佐川　俊輔（４１）無所属 新
　箱﨑　政富（３９）無所属 新
　大峯　英之（６３）自　民 現＜４＞
　長谷川貴士（４７）無所属 現＜１＞
　草野　大輔（３６）無所属 新
　根本　和重（４７）無所属 新
　鹿中　剛志（４９）無所属 新
　川崎　憲正（５３）自　民 現＜２＞
　佐藤　和美（５５）自　民 現＜６＞
　西山　一美（６５）自　民 現＜３＞
　石井　敏郎（７０）自　民 現＜８＞
　平木　恒夫（６０）無所属 新
　井出　雅恵（６１）維　新 新
　塩田美枝子（７２）公　明 現＜６＞
　遠藤　崇広（４９）自　民 現＜１＞
　菅波　　健（６７）自　民 現＜５＞
　大友　康夫（５９）無所属 現＜４＞
　鈴木　　演（４４）自　民 現＜２＞
　伊藤　浩之（６３）無所属 元＜４＞
　小野　潤三（５９）無所属 現＜３＞
　木田都城子（５５）自　民 現＜２＞
　四家　智之（６１）共　産 新
　山守　章二（５５）自　民 現＜３＞
　坂本　　稔（６４）立　憲 現＜４＞
　小野　　茂（６５）公　明 現＜５＞
　菅野　宗長（６４）共　産 現＜１＞
　小野　光貴（３１）維　新 新
　吉田　雅人（３１）自　民 現＜１＞
　蛭田　源治（７０）自　民 現＜５＞
　福嶋あずさ（５１）無所属 現＜４＞
　小菅　　悟（３９）自　民 現＜１＞
　馬上　卓也（６４）自　民 現＜２＞
　平子　善一（４０）無所属 現＜１＞
　鈴木さおり（５５）立　憲 現＜１＞
　渡部　安彦（３７）無所属 新
　（写真：立候補の届け出を行う陣営関係者）

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