任期満了に伴う市議選は１日、告示の日を迎えた。定数３７に対し、正午までに現職３３、元職１、新人１３の計４７人が立候補の届け出を済ませ、７日間の選挙戦に突入した。投票日は８日で即日開票される。届け出は午前８時半から市役所本庁舎で始まり、午後５時まで受け付けている。
立候補者は届け出順に次の通り（敬称略）。※氏名、年齢、党派（自民は自民党、公明は公明党、立憲は立憲民主党、維新は日本維新の会、共産は共産党、社民は社民党）、現職・新人・元職の別、期数の順
赤津 一夫（６８）自 民 現＜４＞
田頭 弘毅（５０）自 民 現＜２＞
引地 正伸（４５）無所属 新
塩沢 昭広（５４）公 明 現＜３＞
上壁 充（６８）社 民 現＜４＞
柴野 美佳（５９）公 明 現＜３＞
佐藤不二夫（６１）無所属 新
佐藤 和良（７０）無所属 現＜５＞
狩野 光昭（７１）社 民 現＜３＞
小野 邦弘（７１）自 民 現＜５＞
永山 宏恵（５７）自 民 現＜４＞
塩 恭子（５７）共 産 新
佐川 俊輔（４１）無所属 新
箱﨑 政富（３９）無所属 新
大峯 英之（６３）自 民 現＜４＞
長谷川貴士（４７）無所属 現＜１＞
草野 大輔（３６）無所属 新
根本 和重（４７）無所属 新
鹿中 剛志（４９）無所属 新
川崎 憲正（５３）自 民 現＜２＞
佐藤 和美（５５）自 民 現＜６＞
西山 一美（６５）自 民 現＜３＞
石井 敏郎（７０）自 民 現＜８＞
平木 恒夫（６０）無所属 新
井出 雅恵（６１）維 新 新
塩田美枝子（７２）公 明 現＜６＞
遠藤 崇広（４９）自 民 現＜１＞
菅波 健（６７）自 民 現＜５＞
大友 康夫（５９）無所属 現＜４＞
鈴木 演（４４）自 民 現＜２＞
伊藤 浩之（６３）無所属 元＜４＞
小野 潤三（５９）無所属 現＜３＞
木田都城子（５５）自 民 現＜２＞
四家 智之（６１）共 産 新
山守 章二（５５）自 民 現＜３＞
坂本 稔（６４）立 憲 現＜４＞
小野 茂（６５）公 明 現＜５＞
菅野 宗長（６４）共 産 現＜１＞
小野 光貴（３１）維 新 新
吉田 雅人（３１）自 民 現＜１＞
蛭田 源治（７０）自 民 現＜５＞
福嶋あずさ（５１）無所属 現＜４＞
小菅 悟（３９）自 民 現＜１＞
馬上 卓也（６４）自 民 現＜２＞
平子 善一（４０）無所属 現＜１＞
鈴木さおり（５５）立 憲 現＜１＞
渡部 安彦（３７）無所属 新
（写真：立候補の届け出を行う陣営関係者）
いわき市議選 定数３７に対し４７人が立候補 ７日間の選挙戦に突入
任期満了に伴う市議選は１日、告示の日を迎えた。定数３７に対し、正午までに現職３３、元職１、新人１３の計４７人が立候補の届け出を済ませ、７日間の選挙戦に突入した。投票日は８日で即日開票される。届け出は午前８時半から市役所本庁舎で始まり、午後５時まで受け付けている。