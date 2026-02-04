ニュース
未来の番組担う人材を ＦＭいわき １３年ぶりパーソナリティー募集
いわき市民コミュニティ放送「ＦＭいわき」は今年９月の開局３０周年を記念し、未来の番組を担う新たな「パーソナリティー」を募集している。
オーディションは２０１３（平成２５）年以来１３年ぶりとなり、当時の合格者のうち、ＳＵＧＡ、すずきちえ、橘那実、蛭田まいさんが現在も主力として活躍中だ。
１８歳以上であれば誰でも応募でき、書類・面接審査の後、合格者は今秋開催予定の周年イベントで初お披露目される。
今回は次なる３０年を見据え、「新たな風を入れたい」とオーディションを開催。性別と学歴、経験・未経験かどうかは不問。国籍も不問だが、日本語でコミュニケーションが取れる人に限る。
希望者は公式ホームページ（ＨＰ）の応募フームから申し込む。またＨＰ上のナレーション原稿を読んだ音声と、１分程度の自己ＰＲの音声データ（ファイル形式はｍｐ３かｍ４ａ）も送ること。期限は３月３１日午後１１時５９分まで。
活動する際は本名ではなく、パーソナリティーネームも可能。〝新人〟パーソナリティーの遠藤夢歩さんは「未経験でも興味があれば誰でも応募できます。ラジオが好きで話してみたい、いわきの魅力を届けたい、声のお仕事をしてみたい方の夢を応援しますので、ぜひ応募してくださいね」と呼び掛けている。
詳しくはＦＭいわき＜こちら＞。
（写真：応募を呼び掛けるパーソナリティーの遠藤さん）