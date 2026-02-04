いわき市の火災 昨年は１３年ぶり９０件台 救急搬送人員は過去最多

この記事のタイトルとURLをコピーする

市消防本部は３日、いわき市における２０２５（令和７）年の消防統計（速報値）を公表した。このうち火災発生状況は９５件（前年比８件増）だった。

２年連続で増加しており、９０件を超えるのは２０１２（平成２４）年以来。死者は３人（同５人減）で、いずれも６５歳以上の高齢者。

市消防本部によると、火災で亡くなる原因で最も多いのは「逃げ遅れ」としており、住宅用火災警報器の設置義務と１０年を目安とした更新を呼びかけている。

出火件数の内訳として、最多は建物火災が５４件（同８件増）で、半分超の２９件が住宅火災が占めている。火災による負傷者は９人（同１人増）で、うち高齢者が８人。

主な出火原因のトップは放火（疑い含む）の１９件（同同数）で、２０１０年から１番多い状況が継続。市消防本部では「放火されない、放火させない、放火されても大事に至らない環境づくり」が重要と訴える。

救急活動状況としては、出動件数は１万５９７４件（前年比５８件減）、搬送人員は１万４０１０人（同２人増）だった。

市消防本部によると、どちらも前年と比較して目立った変化はないが、搬送人員は高齢化が進んだため４年連続で増加しており、１９６７（昭和４２）年の救急業務開始以来で最多となった。救急車は約３３分に１回の割合で出動しており、市民の約２２人に１人が運ばれたことに相当する。

傷病程度としては、軽症が５４５７人と全体の３９％だが、前年からは５・６ポイントの減に。救急車の適正利用が浸透した結果とされ、引き続き県救急安心センター事業（＃７１１９）、夜間の県こども救急電話相談（＃８０００）、市のヘルスケアアプリ「ＨＥＬＰＯ」の活用を求めていく。

救急車の病院収容時間を巡っては、２５年は４９分３８分（前年比２分短縮）となり、５０分を切るのは２０１７年以来。

背景には休日・夜間の救急搬送に対し、市内６カ所の救急告示病院を日替わりで充てて責任を明確にするほか、かかりつけ医・近隣病院を含め、原則として３回までの問い合わせで患者を搬送する仕組みを構築したことがある。

（資料写真：市消防本部）