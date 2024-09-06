いわき市中学校駅伝競走大会 男子は内郷一１８年ぶりＶ 女子は勿来一６連覇

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男子第７０回・女子第４０回市中学校駅伝競走大会（市中体連主催、市教委・いわき陸協共催、市体協後援）が５日、ヨークいわきスタジアム前をスタート・ゴールに、起伏に富んだ２１世紀の森公園内を周回する男子６区間１８・０６ｋｍ、女子５区間１２・０６ｋｍのコースで行われた。

この結果、３２校（ほかにオープン参加２校）が出場した男子は内郷一が、２００６（平成１８）年の第５２回大会以来、１８年ぶり４回目の優勝を飾った。内郷一は今年２月の市新人駅伝に続く栄冠。

２６校（同６校５チーム）が出場した女子は勿来一が６年連続９回目の優勝を果たした。６連覇は９０～９５年の勿来二と並ぶ最多タイ記録。男女の上位６校は１０月９日、全国大会出場をかけて同じ２１世紀の森公園駅伝コースで行われる県大会に出場する。

【男子】◇総合＜１＞内郷一（草野海成、山廼辺渉、久保木湧大、坂本光翼、山内義王、遠藤正基）１時間０分５３秒＜２＞勿来一１時間１分５秒＜３＞平一１時間１分５４秒＜４＞植田＜５＞平三＜６＞中央台南＜７＞中央台北＜８＞平二

◇区間賞▽１区３・０６ｋｍ＝草野海成（内郷一）９分４０秒▽２区３ｋｍ＝銭谷光聖（勿来一）９分４１秒▽３区３ｋｍ＝高浜蒼士（同）１０分５秒▽４区３ｋｍ＝坂本光翼（内郷一）１０分１８秒▽５区３ｋｍ＝深谷大空（勿来一）１０分１２秒▽６区３ｋｍ＝高坂彰（中央台南）９分１８秒

【女子】◇総合＜１＞勿来一（安藤万葉、天海柚香、小野希心、坂本結菜、片桐妃華里）４５分４３秒＜２＞中央台南４６分５３秒＜３＞小名浜一４６分５７秒＜４＞泉＜５＞平三＜６＞平二＜７＞植田＜８＞四倉

◇区間賞▽１区３・０６ｋｍ＝斎藤真菜（平二）１０分５３秒▽２区２ｋｍ＝天海柚香（勿来一）７分２０秒▽３区２ｋｍ＝平向みおり（小名浜一）７分２１秒▽４区２ｋｍ＝阿部瑠奈（同）７分３３秒▽５区３ｋｍ＝馬上夢桜（中央台南）１１分５秒

（写真１枚目：優勝した男子の内郷一 ２枚目：女子の勿来一）