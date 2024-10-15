衆院選公示 新福島４区には新人３人が立候補 １６日から期日前投票始まる

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第５０回衆院選は１５日、公示日を迎えた。いわき市を含む浜通り全体に再編された新福島４区には届け出順に、立憲民主党新人で会社役員の斎藤裕喜氏（４５）＝社民党県連推薦＝、共産党新人で県いわき・双葉地区委員長の熊谷智氏（４４）、自民党新人で元県議の坂本竜太郎氏（４４）＝公明党推薦＝の３人が立候補した。

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興、少子高齢化・人口減少、農林水産業の振興といった地元が抱える課題とともに、物価高対策を含む経済政策、自民党派閥による「政治とカネ」の問題を受けた政治改革など争点は多岐にわたる。２７日の投開票日に向け熱い戦いが始まった。

今回の衆院選から１票の格差を是正する新たな区割りとなり、福島県の小選挙区は５から４の１減に。旧福島５区のいわき市と双葉郡に、旧福島１区の南相馬、相馬の両市と相馬郡が加わり、新たに福島４区となった。

市選挙管理委員会（市選管）は１５日、衆院選の告示を受け、いわき市に関する概要を発表した。１４日現在の選挙人名簿登録者数は２６万２５２人（男性１２万７２４８人・女性１３万３００４人）。前回の２０２１（令和３）年１０月の衆院選の投票率は４７・８８％。ポスター掲示場は５９８カ所で、前回から１２９カ所減。市選管によると、衆院選まで短期間だったため、９月の市議選と同じ場所にとどめた。

期日前投票所は１６日から始まり、９月の市議選と変わらず市内１７カ所（設置期間・日時は異なる）。小川地区では２３日に移動期日前投票所を設置。１６～２６日には他市区町村や指定病院での不在者投票が行える。

当日投票所の変更点は２カ所で、好間第２投票区は好間二小から今新田公民館、三和第１投票区は三和ふれあい館から三和小・中に。開票確定時間は小選挙区は午後１１時１５分、比例代表は翌２８日午前０時１０分、衆院選と同時の最高裁裁判官に対する国民審査は同０時２０分の見込み。

期日前投票所などは次の通り。

【期日前投票所】◇市役所東分庁舎、小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉の各支所、好間公民館▽１６～２６日＝午前８時半～午後８時◇遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の各支所▽１６～２４日＝午前８時半～午後６時▽２５、２６日＝午前８時半～午後８時◇ラトブ（６階・いわき産業創造館）▽１９～２６日＝午前１０時～午後８時◇イオンモールいわき小名浜（４階・イオンホール）▽２１～２６日＝午前１０時～午後８時◇中央台、泉の各公民館▽２２～２６日＝午前８時半～午後８時

【移動期日前投票所】◇野々志道公民館＝午前１０時～１１時◇江田・牛小川集会所＝午後１時～２時◇牛小川踏切前＝午後２時半～３時

（写真：立候補した斎藤、熊谷、坂本氏＝左から）