小名浜道路が開通の日迎える 内堀知事「復興と地方創生に大きく寄与すると確信」

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興を支える県の「ふくしま復興再生道路」として、小名浜港と常磐道を結ぶ「小名浜道路」が７日、開通の日を迎えた。

小名浜道路は泉町を起点に添野町を経由し、山田町に至る全長８・３ｋｍ。添野町大町の本線上では開通式が催され、出席者は物流の円滑化や観光振興に加え、大規模災害時の輸送路として効果を発揮することに期待を寄せた。

開通式では内堀知事が式辞に立ち、「震災・原発事故から着実な復興を遂げている中、小名浜地区では外航クルーズ船の寄港や、いわき・ら・ら・ミュウの道の駅化などで、さらなるにぎわい創出が見込まれている。小名浜道路の開通によって、復興と地方創生に大きく寄与するものと確信している」と述べた。

ＮＥＸＣＯ東日本の梅木秀郎・常務執行役員東北支社長、内田市長、坂本竜太郎、斎藤裕喜両衆院議員、森雅子参院議員らもあいさつし、小名浜道路を通じた地域活性化を呼びかけた。

会場では高校生を含めたフラの披露、出席者によるテープカット・くす玉開きに続き、県警の白バイを先頭に、物流を担う大型トラックなどの開通パレードが行われた。

小名浜道路は２０１２（平成２４）年１０月に事業化され、１６年１１月から本格的な工事が始まった。インターチェンジ（ＩＣ）はいわき泉、いわき添野、常磐道と接続するいわき小名浜、いわき山田の４カ所。

常磐道いわき湯本、いわき勿来の両ＩＣから小名浜港までの所要時間は、現在の約３０分から半分以下の１３分程度に短縮される。全線無料。幅員は１３・５ｍ（２車線）。設計速度は時速８０ｋｍ。総事業費は７３０億円。１日当たり１万３８００台の通行量を見込んでいる。

（写真：開通を祝して行われたテープカット・くす玉開き）