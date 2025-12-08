元メジャーリーガー・川﨑宗則さん ２０日に野球教室 いわき甲子園プロジェクト

この記事のタイトルとURLをコピーする

市の野球による地域創生を目指した取り組み「いわき甲子園プロジェクト」の一環で、今月２０日に元メジャーリーガー・川﨑宗則さんが市内で野球教室を開催する。ソフトバンクや千葉ロッテでプレーした福田秀平さんとともに、小学生のスポーツ少年団に対して指導する。

深谷健司市文化スポーツ部長が８日、市議会１２月定例会の席上、山守章二議員（政風会）の一般質問で概要を明らかにした。

野球教室はパチンコつばめグループが協力し、当初は福田さんのみの予定だったが、ともにアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイで発足した中東初のプロ野球リーグ「ベースボール・ユナイテッド」に参加している中で、川﨑さんから「被災地で開催するならば、ぜひ自分も行きたい」と申し出があったという。

甲子園プロジェクトは今年７月に始まり、「甲子園」という分かりやすい目標を立てることで、野球に親しむ子どもたちに地元で大成してもらう狙いがある。

東北楽天の前監督・今江敏晃氏がアンバサダーに就いたほか、８月には市内の小学６年生を阪神甲子園球場に招待し、全国高校野球選手権大会を観戦してもらった。今月には東日本国際大による野球教室も実施している。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）