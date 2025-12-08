高校生ら華やかに踊る イオンモールいわき小名浜で「フラフェス」

この記事のタイトルとURLをコピーする

イオンモールいわき小名浜で７日、いわき芸術文化交流館「アリオス」との共同企画として、高校生フラガールらがステージに立つ「フラフェス ２０２５ Ｗｉｎｔｅｒ」が開催された。ＮＰＯ法人フラガールズ甲子園の後援。

浜イオンとアリオスでは、いわき市で毎年８月に開催されている「フラガールズ甲子園」に協力しており、本番以外にも踊りを披露する機会を提供。日本のフラ文化発祥の地「フラシティいわき」を広く伝える場となっている。

今回はいわき市の東日本昌平中・高、ウイラニ・オーラパ、磐城一高に加え、８月のフラガールズ甲子園で２年ぶり３度目の日本一に輝いた郡山市のあさか開成が出演。さらに小名浜を中心に、県内外で活動するハーラウ・ラウラーナニも駆け付け、会場のマリンコートは大いに盛り上がった。

またフラガールズ甲子園と同じく、進行役は磐城桜が丘高放送局が担当した。

ウイラニ・オーラパの新城里咲さん（１７）は「イオンモールいわき小名浜で、こんなにも多くの皆さんの前で踊れることはうれしい。ステージの機会を与えてくれた方々に感謝している」と笑顔を見せた。

（写真：踊りを披露するウイラニ・オーラパ）