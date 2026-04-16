いわき市の観光入込 ２５年は７２４万人 ら・ら・ミュウ道の駅登録など後押し

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市は１５日、２０２５（令和７）年の市内観光入込客数が７２４万８６０２人で、前年より１７万９８６５人（約２・５％）の増だったと発表した。

新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込んだ観光入込客数は復調しており、２年連続で７００万人台に乗せた。市では２８年に８５０万人まで伸長することを目指しており、さらなる観光振興を図っていく。

昨年に関しては、市観光物産センター「いわき・ら・ら・ミュウ」が道の駅に登録され、グランドオープンしたことや、各地区の夏まつりの入込が好調だった点が一因。さらにコロナ禍を経て高まった観光需要を捉えるべく、個人客を対象とした周遊促進・宿泊割引施策を実施したほか、デジタルマーケティング等を活用したプロモーションの展開が下支えした。

市では今年についても、引き続きデジタルマーケティング等を活用したプロモーションを勧めながら、インバウンド（訪日外国人）需要の確保に向け、いわき市の魅力を効果的かつ継続的に発信していく。

主な増加施設等は、いわき・ら・ら・ミュウが１５０万４９００人（前年比１０万５００人、約７・２％増）、市石炭・化石館「ほるる」が９万８６６２人（同１万３８６１人、約１６・３％増）、夏まつりが４３万５０００人（同７万人、約１９・２％増）だった。

なお東日本大震災・東京電力福島第一原発事故前の２０１０（平成２２）年には、１０７６万６５９５人の観光入込客数を記録している。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）