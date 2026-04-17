湯本温泉の魅力知って いわきＦＣの新加入選手対象に「活用講座」開催

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一般社団法人日本温泉保養士協会（小野倫明会長）＝本部・中央台高久＝は１６日、サッカー・Ｊ２いわきＦＣの新加入選手を対象に、常磐上湯長谷町のいわきＦＣパークで、いわき湯本温泉の活用講座を開催した。

いわき湯本温泉が練習拠点のいわきＦＣフィールドと同じ常磐地区に位置するため、その効果を存分に堪能し、プレーに生かしてもらおうと毎年企画しており、今回は選手１４人が参加した。

小野会長は日本が誇る温泉文化として、湯治（温泉保養）や温泉と健康のあり方について精通。活用講座にあたっては、いわき湯本温泉に関して「泉格」があると指摘し、１千年以上の歴史を有し、豊富な湯量が常に新鮮な状態で供給されていると紹介した。

特に健康に良いとされる硫黄泉の性質を持つ中で、アスリートにとって不可欠な間欠性持久力に効果を発揮すると紹介。一方でただ漫然と入るのではなく、入浴後に体温が一番上昇する点を踏まえ、入浴前にしっかりと水分を取る重要性を強調した。

関節や呼吸器に対してもメリットがあるとし、「温泉の効果を正しく知って、積極的に入ってほしい」と呼びかけた。

（写真：小野会長から温泉についての講義を受ける選手たち）