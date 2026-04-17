マルトの唐揚げ ４年連続金賞の快挙 からあげグランプリで高い評価贈られる

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『今一番おいしい唐揚げはどれだ？』を合言葉に、２０１０（平成２２）年から毎年開催されている国内最大級のコンテスト「第１７回からあげグランプリ（Ｒ）」（一般社団法人日本唐揚協会主催）で、北日本スーパー総菜部門でマルトの「国産めぐみどりの三醤黒匠唐揚げ」が４年連続で金賞を受賞した。

同社が取り組む地元愛プロジェクトの一環として、本県産の米粉や会津産ニンニク、茨城県産の醤油など、スーパーを展開している地域食材の魅力を最大限に引き出すため、総菜課長の中野由理亜さんらスタッフが『からあげの聖地』とも称される大分県中津市などに足を運んで徹底リサーチするなどし、昨年４月から半年以上かけて完成させた。

やわらかい肉質の国産めぐみどりに、大分県の醤油もブレンドして、甘味と濃厚なコクを実現、薬味が奥深い風味を引き立てている。「すっきりした後味や深み、バランスを意識した」と中野さん。鶏肉自体も高騰が続いているなか、１００ｇ２６９円（税込み）での提供を実現させた。

１６日にはマルトＳＣ平尼子店で受賞報告会を行い、協力企業とともに快挙の喜びを分かち合った。受賞した唐揚げは勿来駅前店を除く全店で購入できる。

（写真：金賞を獲得した唐揚げを前にする中野さん）