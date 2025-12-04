いわき市の観光ＰＲ動画がＳＮＳを通じ、大きな話題となっている。教育番組のようなスタイルで「おにいさん」と、犬の「わんころぷぅ」の掛け合いで始まるのだが、わんころぷぅが「この地球上にいわき市以外楽しいところは皆無だよ☆」「いわき市を褒めるコメント以外はぜんぶＮＧワードだよ☆」と『忖度』を前面に押し出し、おにいさんが慌てて突っ込むユーモアあふれる内容となっており、視聴した人を沸かせている。
もちろんいわき市の魅力の一つ・温泉にしっかりと焦点を当て、観光誘客を図っており、総再生回数は市や制作者のＸ（旧ツイッター）を合わせ、公開から１カ月あまりで延べ４８０万回以上の再生を記録している。
動画を手がけたのは、ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）のチャンネル登録者数が５８万人超の「ＫＹＳ動画研究所」。テレビアニメ「まんが日本昔ばなし」のエンディングテーマ「にんげんっていいな」と思いきや、別のアニメの主題歌だったシリーズをはじめ、見る人を楽しませる作品を多数投稿し、１００万回再生超えを連発している。
おにいさんとわんころぷぅの掛け合いも既出で、わんころぷぅが視聴者からのコメントに圧をかけたり、占いコーナーの運勢に難癖を付けたりするブラックさと、必死にフォローに回るおにいさんの姿が大人の笑いを生んでいる。
そうした要素を下敷きに、いわき市の『案件』にも挑戦。Ｘでは「ほんとになんで許可降りたんだこの内容で」「わんころぷぅらしいＰＲ、いわき市の魅力がめちゃ伝わってきました」など、さまざまなコメントが寄せられている。
さらに第２弾として、漫画家・川尻こだまさんを起用した。コミカルな世界観が特徴的で、Ｘのフォロワー数は４８万人以上。食レポの作品にも定評があるため、いわきの食と観光を交えた短編動画を仕上げた。こちらも２週間足らずで３０万回以上見られている。
市観光振興課の担当者も反響に驚いているが、単にインフルエンサーに頼っているわけではない。どちらの動画でも『深堀り』をテーマとし、温泉神社や平・鮮場やっちゃばなど、一般的な観光地以外も登場し、とっておきのいわきを発見してほしいと呼びかける。
２つの動画と合わせ、大手宿泊予約サイト・楽天トラベルに特設ページを設置。市内９８カ所の宿泊施設を対象に、来年２月27日まで使える最大１万円の先着クーポンも用意しており、県内外から足を運んでもらうことを期待している。
特設ページは＜こちら＞。（再生回数等は３日時点）
（画像：動画が掲載されている特設ページ）
いわき市の観光ＰＲバズり中 ユーモアあふれる動画で４８０万回以上の再生
いわき市の観光ＰＲ動画がＳＮＳを通じ、大きな話題となっている。教育番組のようなスタイルで「おにいさん」と、犬の「わんころぷぅ」の掛け合いで始まるのだが、わんころぷぅが「この地球上にいわき市以外楽しいところは皆無だよ☆」「いわき市を褒めるコメント以外はぜんぶＮＧワードだよ☆」と『忖度』を前面に押し出し、おにいさんが慌てて突っ込むユーモアあふれる内容となっており、視聴した人を沸かせている。