いわきＦＣ ホームで岐阜に０－１ 連敗で２位に後退

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１３節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」首位のＪ２いわきＦＣは２９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、５位のＪ３ＦＣ岐阜を迎え撃ったが、０―１で敗れて２連敗となった。

通算成績は９勝４敗（うちＰＫ戦は２勝１敗）で勝ち点２６。順位は前節より１つ下げ、１０チーム中２位に後退した。次節は５月２日、アウェーのヤマハスタジアム（静岡県磐田市）で、８位のＪ２ジュビロ磐田と対戦する。キックオフは午後２時。

いわきは前半３０分にＤＦ堂鼻起暉（２７）のプレーが得点機会の阻止と判断されて一発退場となり、数的不利を余儀なくされた。１人少ない状況でもチャンスを狙ったが、後半２１分に先制点を献上すると、そのまま追いつくことはかなわなかった。

田村雄三監督（４３）は「結果的に連敗したが、もう２日で磐田戦なのでいい準備をしたい。あとはメンタルとコンディションだけだと思う」と語った。先発を前節から７人交代した点に関しては「ターンオーバーではないと言っている。今節のベストメンバー」と強調した。

（写真：後半アディショナルタイム、ＤＦ遠藤凌によるヘディング）