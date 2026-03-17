川前発クラフトビール「カワマエール」品評会で県内唯一の金賞に輝く

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浜通り唯一のクラフトビール醸造所で、川前町下桶売の「ＳＡＮＤｉ ＢＲＥＷＥＲＹ（サンディー・ブルワリー）」の３品目が、国内で製造されるビールの品評会「ジャパン・グレートビア・アワーズ２０２６」で入賞した。

このうち「ＫＡＷＡＭＡＬＥ（カワマエール） ベルジャンセゾンスタイルエール」はボトル・缶部門で最高賞の金賞に輝き、単なるおいしさにとどまらず、飲む人の心に残る魅力を秘めたクラフトビールと評価された。

サンディー・ブルワリーは、川前町地域おこし協力隊出身の三戸大輔さん（３８）が手がけている。泉町出身で、２０代のころにバックパッカーをしていた際、オーストラリアで自家製ビールと出会い、醸造家を夢見るようになった。

３０歳からドイツで製造について学んだ後、帰国後は広島県福山市で修業。２０２０（令和２）年に地域おこし隊員となり、寒冷な気候を生かし、ビールの原料でもある大麦とホップを栽培した。

委託による試作を経て、24年12月に発泡酒醸造免許を取得すると、昨年５月から瓶での一般販売が実現。ブランド名の「カワマエール」は醸造所の川前と、ビールの種類であるエールに加え、いわき市の中山間地・川前地区に対する応援（エールを送る）の意味を重ねている。

金賞を取った「ベルジャンセゾンスタイルエール」は、クロープやバナナを思わせる華やかな香りに、ほのかなスパイス感が特徴。すっきりとした口当たりで飲みやすい。また「いわきの梨エール」「ＫＡＷＡＭＡＬＥ アメリカンスタイルエール」が銀賞を受賞した。

カワマエールが品評会で入賞するのは初。三戸さんは「大変うれしい。受賞を励みに、これからも地域の皆さんに愛されるクラフトビールを作っていきたい」と意気込んでいる。

ジャパン・グレートビア・アワーズ２０２６は日本地ビール協会が主催。全国２３６事業者から８１９銘柄が出品された。サンディー・ブルワリーは県内唯一の金賞事業者。

（写真：品評会で入賞したクラフトビールを前にする三戸さん）