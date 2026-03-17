県立高校の合格発表 今春開校のいわき商業情報でも 磐城などで後期選抜募集

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２０２６（令和８年）度県立高校入試前期選抜の合格発表が１６日、県内一斉に行われ、いわき市の全日制１１校、定時制１校の合格者の番号がＷＥＢ出願システムや各校で発表された。

このうち平商業と四倉が統合し、４月から開校するいわき商業情報では、午後１時に平商業の南校舎に合格者の番号が張り出されると、受験生たちは不安そうな表情で番号を探し、見つかると家族、ともに受験した友人らと合格の喜びを分かち合い、ほおを紅潮させながら各科の受付で通知表を受け取った。

流通ビジネス科に合格した勿来一中の緑川來愛さん（１５）は、ＩＴ系の仕事の資格習得が目標で、見学した文化祭などを通して楽しそうな校風が志願する決め手となったという。

受験後に怖くて自己採点ができない、食事がのどを通らない、など発表まで気が休まらない日々だったというが、母親とともに番号を見つけ、「ずっと緊張していたので見つけられてうれしかった」と安どの表情を浮かべていた。

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県教委は１６日、県立高校入試の後期選抜について募集定員を発表した。このうち磐城・普通は定員２８０人を満たず、１０人を新たに募集する。

いわき市ではそのほか、平工業・機械工学が１４人、電気工学が３人、制御工学が１６人、情報工学が１４人、いわき商業情報・流通ビジネスが１９人、情報ビジネスが２１人、会計ビジネスが１３人、ＩＴが１８人、いわき総合・総合が２４人、いわき光洋・文理が２３人、いわき湯本・普通が３１人、小名浜海星・普通が１１人、商業が３３人、情報通信が５人、海洋工学が２０人、磐城農業・園芸が５人、緑地土木が７人、生活科学が２人、勿来・普通が１５人、勿来工業・電気が６人、建築が５人、工業化学が２人となっている。

（写真：平商業で行われたいわき商業情報の合格発表）