勿来出身の画家・金澤裕子さん 田人のギャラリー昨明で個展 ３０日まで

画家・イラストレーターの金澤裕子さん（勿来町出身）の絵画展が３０日まで、田人町南大平のギャラリー昨明（かる）で開催されている。同ギャラリーでは初の個展となる。

金澤さんは空と鳥をメインに、ふるさとの風景などを描いており、その世界観は見る人を魅了している。２０２１（令和３）年からは、いわき民報社発行フリーペーパー「個処から」と、その後継「ここ暮らす」の表紙に作品を寄せている。

今回の絵画展では新作を含め、いわき市や双葉郡などの風景を描いたアクリル画１７点に加え、自ら手がけた「リスのジョシュア物語」の原画７点が飾られている。併せて会場では２０２６年カレンダーや、ポストカードの販売も行われている。

絵画展にあたって、金澤さんは「ちょうど田人の紅葉も色づいており、自然豊かな環境の中で開催できてうれしい。この風景を含めて、ぜひ足を運んでいただければ」と話している。時間は午前１１時～午後５時。

併設するチャンド・メラでは２６、２７日に喫茶、２８～３０日には喫茶とカレーランチを提供する。時間は同ギャラリーと同じ（カレーランチは午後３時まで）。

（写真：ふるさとの風景を描いた作品を前にする金澤さん）