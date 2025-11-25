高校生らが地元の魅力探る いわきアカデミア１０周年 当時参加した社会人交え

この記事のタイトルとURLをコピーする

市と産業界やＮＰＯが連携し、次代を担う人材を育てるプロジェクト「いわきアカデミア」。２０１６（平成２８）年５月に始まり、小学生から大学生まで年代に応じ、地域の産業を知ったり、地元で働く意味を考えたりする機会となっている。

今年で１０周年を迎える中、２４日には平字三町目のゲストハウス＆ラウンジＦＡＲＯ（ファロ）で、「探究カフェ スピンオフ」と銘打ち、高校時代に参加した社会人６人を交え、高校生・大学生９人が「私のいわき、私の青春」のテーマでワークショップを展開し、いわき市の魅力をともに探った。

探究カフェはいわきアカデミアの一事業として、本年度から加わった。市内の高校生を対象に、自己探究や問題解決力を高めるとともに、学校外での自由なプロジェクト活動や議論を通じ、愛郷心を醸成するほか、新たな視点を得ていく狙いがある。

８月にまちづくりや持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を巡り、いわき市で活躍するプレーヤーの講話から学びを得た。

今回のスピンオフでは、キャリアデザインに臨む「大学生地域実践ゼミ」のメンバーを含め、若者の目線で地元を周遊するデートプランを考えながら、改めていわき市の良さに触れることを試みた。

ワークショップでは２つの班に分かれ、テーマ・移動手段・予算をランダムに選択。「歴史と文化に触れるコース、車利用、１人当たり５千円以内」と「自然・アウトドアリフレッシュコース、自転車、１人当たり２千円以内」の設定で意見交換した。

それぞれに課された制約のもと、久之浜町の波立海岸や小名浜アクアマリンパークなど、いわき市を代表する海辺に足を運ぶ内容が飛び出し、甘酸っぱい行程を完成させた上で、参加した高校生らは自分たちのふるさとの強みに気付いた。

滝沢穂さん（磐城高・１年）は「探求カフェを通じ、いわき市の素晴らしさが分かった。まだ将来の夢は固まっていないが、この経験を大いに生かしたい。そしていわきの良さをもっと伝えられるようになりたい」と笑顔で語った。

いわきアカデミアでは小学生向けに社会科の授業で活用できる「会社発見ガイドブック」、小・中学生に対して企業の関係者が専門講師を務める「総合学習サポート事業」、高校生が市内企業を訪問し、仕事への情熱や職業観などを養う「いわき発見ゼミ」なども行われている。

（写真：ワークショップで意見交換した結果を発表する高校生ら）