首都圏の学生らがフィールドツアー いわき市で地方の課題と向き合う

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いわき市の認知度向上と理解促進を狙いに、首都圏の学生らが現地を訪れるフィールドツアーが１７日に始まり、１９日までの３日間にわたって滞在している。

初日は沿岸部でサイクリングを楽しんだほか、四倉町でトマト生産などを手がける「ワンダーファーム」に赴き、元木寛代表取締役から農業の取り巻く環境について講話を受けた。

この取り組みは、地方創生事業を手がける「ＡＬＬ ＩＳ ＮＥＷ」（東京都渋谷区）が主催し、日本たばこ産業（ＪＴ）が協力して実現。ＡＬＬ ＩＳ ＮＥＷの吉田直哉代表取締役がいわき市出身の縁から、学生と地元の起業家や経営者との対話の機会を創出し、広く地方の抱える課題と向き合っていく。

フィールドツアーには学生９人が参加している。杏林大１年・竹中姫鞠さん（１９）は新潟県佐渡市出身で、将来はふるさとへのＵターンを考えているといい、「地元が大好きなので、いわき市で得た経験を生かしていきたい。初日からとても楽しみながら学んでいます」と笑顔を見せた。

最終日の１９日には、一連のフィールドツアーに関する発表を予定している。

（写真：ワンダーファームで元木社長の講話を聴く学生ら）