いわきオハナ会１周年 アリオス花壇にハイビスカスなど植樹 地域に彩りと潤いを

日本のフラ文化発祥の地でもある本市のブランドメッセージ『フラシティいわき』を盛り上げ、花が咲き誇り、彩りと潤いのある地域づくりを進めている「いわきオハナ会」（芦沢久美子会長）は７日、会の発足１周年と、応援する「フラガールズ甲子園」の設立１５周年を記念し、同甲子園の会場となるいわき芸術文化交流館「アリオス」正面玄関前の花壇にハイビスカスなどを植樹した。

会では花を通じて会員や市民のきずなを深め、笑顔と健康を広げるために自然探訪や草花の花壇作りをはじめ、今年の「いわきサンシャインマラソン」ではティーリーフのレイを作り、入賞者にプレゼントするなどの活動を続けてきた。

今年も１７日に開催される同甲子園では、最優秀校に手作りのレイを贈る予定で、高校生フラガールをはじめ、訪れる人たちに会を周知するとともに、花を愛で心和んでもらおうと、８月７日の「ハナの日」に合わせて植樹した。

植えたのはマイナス３０度にも耐えられ、５～１０月ごろに見ごろを迎えるハイビスカス３株と、市の花のツツジ５株。ツツジの種は「深山キリシマツツジ（満月）」で、春先に楽しめるという。

植樹には芦沢代表と会員、フラガールズ甲子園を運営するＮＰＯ法人理事長の小野英人さんら２０人ほどが参加。花を見て喜ぶ市民らの姿を思い浮かべながら作業し、芦沢代表は「キラキラとすてきなフラを踊ってほしい」と、高校生フラガールたちの活躍に期待を寄せていた。

（写真：記念植樹されたハイビスカス）