後田町・宝徳院 色とりどりの風車が境内彩る 地蔵盆に合わせて初企画

後田町の宝徳院（生駒祐健住職）では、今年から初めて「夏詣 かざぐるま祭り」を開催し、参道や境内に約７００基の風車を展示している。

かざぐるま祭りは地蔵盆法要に合わせて企画し、２３日の縁日と２４日の法要に先立ち、色とりどりの風車が勢いよく回っており、訪れた人たちに癒しを与えている。

夏詣は初詣と対になる取り組みで、１年の半分を無事に過ごせたことを感謝し、もう半分をさらなる平穏を願って、７月１日以降に参拝することを指す。

宝徳院によると、地蔵菩薩はすべてのものに救いの手を差し伸べるとともに、特に子供の守り仏として信仰されている点から、夏詣にちなんで良くお供えされる風車の奉納を呼びかけた。

奉納する風車は願い事が添えられ、大３００円・小２００円。２４日まで。

縁日は午後４時～７時。関係者や檀家によるかき氷、ヨーヨーなどの露店に加え、フリーマーケットを予定している。法要は午前９時から。

生駒智祐副住職は「お寺を取り巻く環境が変わっている中で、多くの方が足を運ぶ機会として『夏詣 かざぐるま祭り』を考案した。ぜひ皆さん気軽にお越しください」と話している。

（写真：宝徳院の境内を彩っている風車）