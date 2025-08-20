人命救助の東日大昌平・伊藤さんたたえ 昌平黌が「ヒューマン・ヒーロー賞」制定

この記事のタイトルとURLをコピーする

学校法人昌平黌（緑川浩司理事長）は２０日、運営する東日本国際大附属昌平高３年の伊藤琉衣さん（１７）の人命救助をたたえ、「昌平黌ヒューマン・ヒーロー賞」を授与した。

伊藤さんは７月２５日午前１１時ごろ、四倉海水浴場でライフセーバーのアルバイト中、海岸から約５０ｍ先の沖に流されている浮き輪を付けた母子２人を発見した。

サーフィン選手でもある伊藤さんはすぐさま、救助用サーフボードを使い、２人を海岸まで無事誘導し助けた。同３０日には、いわき中央署の阿部勝也署長から伊藤さんに感謝状が贈られている。

贈呈式は同大１号館５階応接室で行われ、緑川理事長は「無関心になりがちな社会の中で、伊藤さんの行為は人間として尊いものです。これからも学業、得意のサーフィンに頑張ってほしい」と述べ、伊藤さんに表彰状を手渡した。

受け取った伊藤さんは「このような表彰をいただき、大変光栄。受賞第１号として、今後も人のために尽くしていきたい」と話した。

「昌平黌ヒューマン・ヒーロー賞」は緊急時の災害や事故における人命救助など、他人のために尽くす気持ちと困難を乗り越える「人間力」を発揮する「建学の精神」を実践した生徒・学生に与えられるもので、伊藤さんの行動を機に設立された。

（写真：ヒューマン・ヒーロー賞の第１号となった伊藤さん＝左＝と緑川理事長）