秋の高校野球いわき支部大会 磐城が６年ぶりＶ 決勝でいわき湯本に２－０

第７７回秋季東北地区高校野球福島県いわき支部大会（県高野連いわき支部主催）最終日の24日はヨークいわきスタジアムで決勝が行われ、磐城がいわき湯本を２―０で下し、６年ぶり３１回目の優勝を果たすとともに、県大会での支部シード権を獲得した。

来年春のセンバツ大会につながる県大会は連合チームを含む６８校５６チームが出場して、９月１１日から福島市の県営あづま球場をメーンに同市の信夫ケ丘球場、郡山市のヨーク開成山スタジアム、いわき市のヨークいわきスタジアム、白河市の白河グリーンスタジアムで開かれる。

いわきで行われるのは初日から１５日までの５日間１・２回戦１０試合。順調に試合が消化されれば決勝は２８日に実施される。

組み合わせ抽選会は３日午後１時半から、須賀川市文化センターで。県内６支部の優勝校と夏の福島大会で優勝した聖光学院、準優勝の会津北嶺がシードされる。

磐城が初回に挙げた２点を守り切って優勝した。初回に先頭の菊池が内野安打で出塁。そのあと２つの敵失と志賀良のスクイズで２点を先制した。

守っても無失策と安定。前日の準決勝で完投したエース渡辺（２年）が連投の疲れも見せず六回まで被安打２、６つの三振を奪い、わずか１四球と安定した投球を披露すれば、後を継いだ今大会初登板の１年生・赤津も３イニングを１安打に抑えてリードを守り切った。

決勝までの２試合で失策１だったいわき湯本は初回に２つの守りのミスが出て失点したのが痛かった。３試合すべて先発したエース大橋（２年）はじめ３投手が二回以降無失点に抑えたが、打線が３安打に抑えられて三塁を踏めず、反撃できなかった。

（写真：いわき支部大会を優勝した磐城）