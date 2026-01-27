実践的なメイク術など学ぶ 磐城一高「礼法」授業の集大成として

この記事のタイトルとURLをコピーする

学校法人山﨑学園が運営する、磐城一高（校長・山﨑学理事長）の３年生３６人は２６日、実生活に役立つエチケットやマナーを習得するため、化粧の仕方とスーツの着こなし方を学んだ。

建学の精神に掲げる「終始一誠」「礼容高雅」を具現化するために実施している礼法の授業の集大成で、卒業を間近に控えた３年生が毎年受講している。

まず「好感度アップ身だしなみ講座」と題した講習に臨み、資生堂ジャパン仙台オフィスのビューティーコンサルタント３人から、好印象を与える化粧の仕方をはじめ、身だしなみの違い、親しみのある表情のつくり方、お辞儀の仕方などを教わった。

実際に同社のコスメ商品を使い、乳液や化粧水で肌の下地をつくり、ファンデーションやマスカラ、チークで華やいだ印象を演出。『ブルべ（ブルーベース）』『イエベ（イエローベース）』と、それぞれパーソナルカラーも調べるなど、より実践的なメイクのノウハウを体験した。

生徒たちは社会や進学先で活躍する未来の自分を想像しながら、興味深そうに講習に臨み、終了後に行われたスーツセミナーでは、コナカ平店のファッションアドバイザーなどから、着こなし方や第一印象の大切さを学んだ。

（写真：身だしなみ講座に臨む生徒たち）