衆院選公示 福島４区からは前職・新人４人立候補 １２日間の選挙戦突入

第５１回衆院選は２７日、公示日を迎えた。福島４区（いわき市を含む浜通り全体）は午前８時半から、県いわき地方振興局で届け出が行われ、前職・新人４人が立候補している。

立候補したのは届け出順に、国民民主党新人で元県議、医師の山口洋太氏（３５）＝植田町＝、中道改革連合前職・斎藤裕喜氏（４６）＝１期、双葉郡富岡町＝、共産党新人で党いわき・双葉地区委員長の熊谷智氏（４６）＝平下高久＝、自民党前職・坂本竜太郎氏（４５）＝１期、植田町＝。

山口氏は連合福島の支持、斎藤氏は社民党いわき・双葉総支部、相馬総支部の推薦と連合福島の支持、坂本氏は日本維新の会の推薦を受けている。

投開票日は２月８日で、１２日間にわたる真冬の選挙戦が始まった。期日前投票は２８日から。

衆院選は２０２４（令和６）年１０月以来。今月２３日の衆院解散から１６日後の投開票は戦後最短で、２月の総選挙は１９９０（平成２）年以来３６年ぶり。

自民党、日本維新の会による新たな連立政権への信任のほか、消費税減税を含む経済対策に加え、福島４区では東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興、人口減少社会への対応、産業振興など争点は多岐にわたる。

（写真：県いわき地方振興局で行われた届け出）