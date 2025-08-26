ニュース
いわき市制６０周年記念ロゴ作成 フラシティアレンジ キャッチフレーズの募集も
市は２５日、市制施行６０周年ロゴを発表した。いわき市は１９６６（昭和４１）１０月１日、５市４町５村が合併して誕生し、来年１０月で６０年の節目を迎えるため、いわき市のブランドメッセージ「フラシティいわき」のロゴをアレンジして作成した。
併せて２５日から、市制施行６０周年にちなんだキャッチフレーズの募集を始めた。おおむね２０文字以内、１人につき２作品までとし、事務局で数点を選定後、ウェブなどでの市民投票により決定する。
市制施行６０周年ロゴのうち、６０の「６」は大久町で化石が発見されたフタバスズキリュウ、市の魚・メヒカリとともに、サンマやカジキ、カツオをあしらった。「０」はサンシャインいわきの太陽をモチーフに、市の鳥・カモメが飛び立つ様子を表現している。
また太陽はおのおのが住んでいる地区、その周りの１２本の線は他地区を表し、市内１３地区（平、小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉、遠野、小川、好間、三和、田人、川前、久之浜・大久）が連携・連帯を深めながら、それぞれの魅力を発揮する思いを込めた。
キャッチフレーズに関しては、市内在住・在勤・通学の個人と、市内に本支店などがある法人・団体を対象する。締め切りは９月３０日。意図や背景といった簡単な説明（記載任意、１００文字程度）が付けられる。
詳しくは、市ホームページ＜こちら＞まで。
（画像：市制施行６０周年ロゴ）