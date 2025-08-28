３１日告示のいわき市長選に向け 市内５９６カ所にポスター掲示場

この記事のタイトルとURLをコピーする

任期満了に伴う市長選（３１日告示―９月７日投開票）に向けた準備が進んでいる。いわき市の各地ではポスター掲示場の設置が進んでおり、告示日に届け出順にポスターが貼られる準備が整っている。

市選挙管理委員会によると、ポスター掲示場は前回（２０２１年）の７２７カ所から、１３１減の５９６カ所となっている。

７月の参院選など国政選挙と同数となったが、背景には過去の市長選候補者から「ポスターを貼る数が多い」といった意見があり、人通りのほとんどない道路沿いを取りやめたことにある。

市長選を巡っては、再選を目指す現職・内田広之氏（５３）＝平、１期＝、返り咲きを狙う２期８年務めた前職・清水敏男氏（６２）＝常磐関船町＝、４度目の出馬となる元衆院議員の新人・宇佐美登氏（５８）＝小名浜＝が立候補を予定し、選挙戦は確実な情勢となっている。

（写真：告示に先立って設置されたポスター掲示場＝郷ケ丘）