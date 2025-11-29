いわきＦＣ 最終戦はアウェーで仙台に１－０ 白星で２５年シーズン締めくくる

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの最終戦となる第３８節として、９位のいわきＦＣは２９日、アウェー・ユアテックスタジアム仙台（仙台市）で、６位のベガルタ仙台との「東北ダービー」に臨み、１―０で勝利した。

試合は０―０で迎えた後半３７分、ＭＦ加瀬直輝（２５）が右サイドからゴール前にクロスを上げ、ボールが流れたところを、左サイドに詰めたＭＦ五十嵐聖己（２３）がダイレクトに右足を振りぬいて先制点を奪取。いわきはこの１点を守り切り、今季最終戦を白星で締めくくった。

田村雄三監督（４２）は「前節のホーム最終戦では、勝利によってサポーターの皆さんに感謝の気持ちを伝えられなかった。きょうは（Ｊ１昇格プレーオフ進出が懸かる）仙台さんの状況もある中で、しっかり勝ちに行こうと、選手が最後まで一生懸命プレーしてくれた」と語った。

いわきの通算成績は１５勝１１分け１２敗の勝ち点５６。順位は前節と同じで、２０チーム中９位でシーズンをフィニッシュした。昨季と９位の結果は変わらなかったが、勝ち点は２ポイント上回った。

今季は開幕９戦未勝利と序盤は苦しみ、一時は最下位まで転落したが、４月後半から盛り返した。１０月から１１月にかけては４連勝を達成し、終盤までＪ１昇格プレーオフ進出に望みをつないだ。来年２月開幕の特別大会を経て、秋春制移行の初年度として、同年８月から始まる２０２６～２７年シーズンで、再び夢の舞台を目指した戦いに挑む。

（写真：アウェーに詰めかけた約１５００人のサポーターにあいさつする選手たち）