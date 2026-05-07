吹奏楽振興に尽力 故根本直人さんに感謝の思い 教え子や関係者がしのぶ会

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき地方の吹奏楽振興に尽力し、県吹奏楽連盟副会長などを務め、昨年３月に７４歳で急逝した根本直人さんをしのぶ「根本直人先生に感謝する会」が５日、平のいわきワシントンホテル椿山荘で開かれた。県内外から約１４０人が出席し、思い出を語り合いながらその功績をたたえた。

根本さんは四倉町出身。国立音楽大を卒業後、福島高専の講師となり、１９７５（昭和５０年）に女声合唱団「月曜コール」、いわきシンフォニックウインドアンサンブル設立に携わった。

８１年には磐城高の吹奏楽部を全日本吹奏楽コンクール（全国大会）に導き、高校の部では県勢初の金賞を受賞。その後は高校の音楽教員として、長年にわたって一線で活躍してきた。

全国大会には磐城高、勿来工業高、いわき明星大・医療創生大で延べ１９回出場。２０１５（平成２７）年に１５回の出場をたたえ、全日本吹奏楽連盟から県内で初めて「長年出場指揮者」の表彰を受けた。

近年は県吹奏楽連盟音楽監督として、県内各地の学校に赴いていたほか、部活動の地域展開を見据え、学校の垣根をこえた「いわき吹奏楽アカデミー」を指導していた。

感謝する会は、教え子や地元関係者が実行委員会を組織して主催し、県吹奏楽連盟いわき支部が共催した。

主催者代表として、佐藤悟・実行委員会顧問（元県吹奏楽連盟いわき支部長）が「彼は吹奏楽の発展に全身全霊をそそいだ。感謝の誠を示す機会を持ちたいと思い、きょうこうした会を催すことができた。これからも折に触れ、直人氏を思い出してほしい」と述べた。

県吹奏楽連盟の田母神貞子理事長もあいさつに立ち、根本さんとのさまざまなエピソードを紹介し、参加者を大いに沸かした。

会場では記念映像が上映され、根本さんにまつわる懐かしい話が語られた。また磐城高での教え子で、ＮＨＫ交響楽団バストロンボーン奏者の黒金寛行さんが献奏に臨んだ。

（写真：献奏に臨むＮＨＫ交響楽団バストロンボーン奏者の黒金さん）