いわきＦＣ アウェーで大宮に２－３ 山中が１Ｇ１Ａの活躍も

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１５節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」２位のＪ２いわきＦＣは６日、アウェーのＮＡＣＫ５スタジアム大宮（埼玉県さいたま市）で、３位のＪ２ＲＢ大宮アルディージャに２―３で敗れた。

通算成績は１０勝５敗（うちＰＫ戦が３勝１敗）の勝ち点２８。順位は前節と変わらず１０チーム中２位。次節は９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、首位のＪ２ヴァンフォーレ甲府を迎え撃つ。キックオフは午後２時。

試合は前半１４分に先制を許したが、２４分にＭＦ山中惇希（２５）の敵陣左からのフリーキックに対し、ＤＦ遠藤凌（２７）が飛び込むと、頭で合わせて追いついた。しかし４２分にこぼれ球を押し込まれて、再び１点差となった。

さらに後半開始早々、ゴールキックからのセカンドボールを拾われると、丁寧なパスで自陣を駆け上がられてしまい、３点目を献上する。

このままでは終われないいわきだが、なかなか主導権が握れなかったものの、３５分にＭＦ高橋勇利也（２７）の敵陣中央からのパスを受け、山中が左足を振りぬいて２点目を決めた。だが猛攻実らず、白星をつかむことはできなかった。

田村雄三監督（４３）は「単純に残りの３試合を全勝したチームが、１位突破することが明確になったので、選手たちと一緒にいい準備をして、一戦一戦戦っていきたい」と語った。

（写真：１ゴール１アシストの活躍を見せた山中 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）