いわき発の多種多様なアート紹介 勿来関文学歴史館で作品展 １２日まで

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勿来町出身・在住のあきもとまさあきさん（６４）による、いわき発の多種多様なアートを紹介する作品展「＆ＦＥＳＴＩＶＡＬ」（アンドフェスティバル）が１２日まで、勿来関文学歴史館市民ギャラリーで開かれている。

社会福祉法人エル・ファロが泉町で運営する、障がい者向け就労継続支援施設「創造空間」の利用者が描いた絵画２０点をはじめ、いわき出身の元美大生２人が卒業制作で発表した大作、遠野和紙を使った照明作品など合わせて約１００点を展示している。

あきもとさんは、横浜市の自宅アトリエで市民の造形教育に尽力した千田高詩さん（１９１４～８８年）に師事。大学卒業後は専門学校勤務を経て、ニューヨークに渡った。

帰国後は元劇団四季の岩井正弘さんのもとで、歌手谷村新司さんらステージデザインに携わった。その後、地元に戻り、大手アパレル勤務を経て、２０１２（平成２４）年にフリーのデザイナーとして独立。

店舗の屋外広告やグラフィック・建築・インテリアデザインなどを手掛けるほか、自宅アトリエで子どもから高齢者まで幅広い世代を対象にしたワークショップを開くなど美術教育にも力を入れている。

また、自身のファッションブランド「ＭＵＴＯＲＩＤ（ミュートイド）」ではビンテージデニムを使ったポップで自由なファッションを追求している。

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今展は、あきもとさんが今年１月に立ち上げた市民団体「なんでもアートどこでもアート」が主催した。

あきもとさんは「そのままにしたら埋もれていってしまう、途絶えてしまうものを発掘し、まぜこぜにした形で市民のみなさんに見ていただくこと。そのために自分の足で出向いていき、アートの可能性とすそ野を広げていきたい」と語る。

市民ギャラリーは、同館の開館に合わせて無料開放している。午前９時～午後５時（最終入館は午後４時半）。

（写真：作品展を企画したあきもとまさあきさん）