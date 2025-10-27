高校ラグビー県大会開幕 勿来工、平工・小名浜海星含む合同チーム 準決勝へ

この記事のタイトルとURLをコピーする

高校ラグビーの聖地『花園』出場をかけ、第１０５回全国高校ラグビーフットボール大会の県大会（県高体連、県ラグビー協会など主催）が２５日、第７１回県高体ラグビー競技を兼ねて、ハワイアンズスタジアムいわきで始まった。

４校合同１チームを含む１０校・７チームが出場し、２６日までに１回戦３試合（２５分ハーフ）が行われた。

３年ぶりの優勝を狙う勿来工は前半の９分、ハーフウェーライン付近で郡山北工のキックボールを好捕したＳＯ加藤虎峨（３年）がＣＴＢ平向大輝（同）につなぎ、最後はＦＢ松崎陸叶（同）が走りきって右隅に先制トライ。

ＷＴＢ大前陽那多（同）のゴールも成功して７―０とリードした。後半になって同点とされたが、インジュアリータイムに入った３０分、敵陣ゴール手前５ｍで得たＰＧを大前が決めて勝利をおさめた。

第３シードの磐城は平工・小名浜海星が福島・安積と組んだ合同チームと対戦。試合は前半開始わずか５分に、磐城が敵陣ゴール前わずか１ｍのラックからＬＯ渡辺慶人（１年）が抜け出てトライを挙げて先制した。

しかしその後に合同チームが３連続トライ（２Ｇ）を返して逆転した。磐城は後半２０分、敵陣ゴール前15㍍のラックから右に展開し、最後はＣＴＢ大島侑己（２年）が右隅にトライして一矢報いた。

この結果、１１月３日に行われる準決勝（３０分ハーフ）は、午前１１時開始の第１試合で合同チームが、１回戦を１２Ｔ１２Ｇの８４―０で勝った第２シード松韻福島と対戦する。続く午後０時半からの第２試合では、勿来工が前回優勝の聖光学院とぶつかる。

決勝（３０分ハーフ）は１１月８日午後０時３５分から。優勝校は１２月２７日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開かれる全国大会に出場する。

（写真：素早い集散で防御を破り前進する合同チーム）