いわきＦＣ アウェーで徳島に１－０ クリーンシートで３連勝

サッカー・明治安田Ｊ２リーグ第３４節として、１０位のいわきＦＣは２６日、アウェーの鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム（徳島県鳴門市）で、４位の徳島ヴォルティスに１―０で勝利した。

いわきの通算成績は１３勝１０分け１１敗の勝ち点４９。順位は前節より１つ上げ、２０チーム中９位に浮上した。次節は１１月２日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１６位の藤枝ＭＹＦＣを迎え撃つ。キックオフは午後２時。

前半は攻め手を欠きながらも、ＧＫ佐々木雅士（２３）の好セーブと献身的な守備で失点を防ぎ、スコアレスで折り返した。互いにゴールまでのあと一歩が遠かったが、後半３４分、ついに均衡が破れる。

ＭＦ五十嵐聖己（２３）が右サイドから得意のロングスローを入れ、ゴール前で途中出場のＦＷキム・ヒョンウ（２４）がクリアボールを頭で左下に落とすと、ＤＦ深港壮一郎（２５）が反応して左足アウトサイドで押し込んで先制点を奪取した。

いわきはそのまま徳島の猛攻をしのぎ、クリーンシートで３連勝を達成。再びＪ１昇格プレーオフ進出に望みをつないだ。田村雄三監督（４２）は「危ないシーンもあったが、９０分＋αを選手たちは良く頑張ってくれた」とたたえた。その上で次戦に向けては「藤枝さんは昇格同期で、前半戦では負けているので、借りを返せるよう、いい準備をしていきたい」と意気込んだ。

（写真：先制弾を決めて仲間と喜ぶ深港＝左から２人目 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）