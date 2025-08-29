いわき市 サイクリングロード整備の契約解除に 評価値算出の誤りで

この記事のタイトルとURLをコピーする

市契約課は２８日、平下神谷などで整備するサイクリングロードの契約を巡り、総合評価方式の評価値算出に誤りがあったため、落札者が異なることになり、契約を解除したと発表した。担当する市建設事業課では再発注については検討するが、現時点で今後の工期への影響は未定という。

問題があったのは「いわき市自転車道路網整備工事（第２工区）」。１９日の入札には７者が参加したが、うち１者の「工事成績」の加算点が本来４点のところ、０点と算出した。

技術力と価格を総合的に評価するため、加算点を採用している。

２６日に落札者と契約を締結したが、２７日に審査の内容について問い合わせを受け、評価値の再計算を行ったところ、落札者より評価値が上回ることが判明した。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）