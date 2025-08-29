ＦＭいわきの看板番組「とびベティ」２５周年で公開録音 ９月２１日にアリオス

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市民コミュニティ放送（ＦＭいわき）の開局３０周年プレイベント「『とびベティのヨーソローアタック！２５年目の宴』～２５周年記念公開録音！ 祝い 祝われ 生きるのさ ちぎっては祝い ちぎっては祝い 嗚呼、四半世紀 祝ってくれますか？～」が９月２１日午後２時から４時まで、いわき芸術文化交流館「アリオス」セキショウ中劇場で行われる。

ＦＭの旗揚げ当時から活躍する看板ＤＪ、飛田国洋さんとベティさんの２人によるトークショーに加え、ゲストとのおしゃべり、音楽ライブも楽しめる約２時間の特別プログラム。同番組初の公開収録も行う予定だ。

「とびベティのヨーソローアタック！」は毎週火曜日の午後７時から、飛田さん、ベティさんが毎週さまざまなゲストとともに生放送している人気番組で、２０００（平成１２）年４月の放送スタートから今年で２５周年を迎えた。

来年９月に３０周年を迎える同局のプログラム内では最も長く続く番組の１つに数えられ、今なお多くのリスナーに愛され続けている。インターネットでの視聴が定着した最近は全国に知名度が広がり、遠いところで岡山県からファンが駆け付けたこともあるほどだ。

番組スタートのきっかけは、同局黎明期に放送されていた飛田さんの単独番組の打ち切りが決まったこと。昔からの友人で、すでにレギュラー番組を持つ人気ＤＪだったベティさんに「とびちゃん、一緒に番組やろうよ！」と持ち掛けられ、「とびベティ」の名タッグが誕生した。

番組のウリは、２人の夫婦漫談のような掛け合い。台本には簡単な進行があるだけで、毎回ほとんどぶっつけ本番のフリートークを展開していく。

「好きなようにしゃべっていたら、いつの間にか四半世紀続いてしまった」という飛田さんに、「辞めない勇気！ それだけです」というベティさん。

「とある専門誌では『パーソナリティーの２人が１時間しゃべり倒す。そして、聞き終わった後に何も残らない番組である』とおほめの言葉をいただきました」と笑い合う。

当日は午後１時開場、同１時４５分から前説、同２時から公開録音となる。チケットは全席自由で９９９円。アリオスチケットセンター、ＦＭいわきでチケットを販売している。

抽選券付の整理番号を当日正午から配布し、整理番号順に入場する。

（写真：ポスターを前にする飛田さん、ベティさん）