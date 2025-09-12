「手話言語の国際デー」知る機会に ２３日の勿来ゆめライト 青色に点灯へ

この記事のタイトルとURLをコピーする

常磐共同火力勿来発電所（佐糠町、渡辺勝栄執行役員勿来発電所長）は、９月２３日の「手話言語の国際デー」に合わせ、勿来地区のシンボルとして住民たちに親しまれている煙突のライトアップ「勿来ゆめライト」を同日限定でイメージカラーのブルーに点灯する。

手話言語が音声言語と対等であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう、国連加盟国が社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進するため、２０１７年１２月１９日に国連総会で決議された。

同社では全日本ろうあ連盟が行う「『手話言語をブルーライトで輝かせよう』市民・地域・社会をひとつにチャレンジプロジェクト２０２５」の普及・啓発活動に協力したい、としている。

点灯時間は午後６時～１１時。

（写真：「手話言語の国際デー」に合わせた点灯イメージ）