木村拓哉さん…ではなく、ものまねタレント・ホリさん いわき中央署一日署長に

秋に入り日暮れが早くなり、交通死亡事故が多発する薄暮（日没の前後１時間）時間帯の注意などを促すため、２１日に「令和７年秋の全国交通安全運動」が始まるのを前に、いわき中央、東、南３警察署は１９日までに運動の機運を高めるために出動式を実施した。

期間は「交通事故死ゼロを目指す日」の３０日までの１０日間で、いわき中央署（阿部勝也署長）管内で１８日に行われた出動式には、同署の一日署長として、ものまねタレントのホリさん（４８）が参加し、パレードや啓発キャンペーン、トークライブを通して広く市民に飲酒運転の根絶や反射材の着用を呼び掛けた。

平六町目の地域密着型商業施設「Ｐａｉｘ Ｐａｉｘ（ペッペ）」には、ホリさんが歌手で俳優の木村拓哉さんのものまねをしながら登場した。

平中心市街地でのパレードに続き、ＪＲいわき駅のペデストリアンデッキでトークライブも行い、さまざまなものまねを披露して参加者や市民を沸かせたほか、親がなりすまし詐欺の被害に遭いかけたり、酒にまつわる逸話などを次々と披露した。

（写真：気さくに写真撮影に応じるホリさん）