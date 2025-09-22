いわき市中学校駅伝 中央台南が男子３年ぶり・女子初優勝飾る

この記事のタイトルとURLをコピーする

男子第７１回・女子第４１回市中学校駅伝競走大会（市中体連主催、市教委・いわき陸協共催、市体協後援）が１８日、ヨークいわきスタジアム前をスタート・ゴールに、２１世紀の森公園内を周回するコースで行われた。

３３校が出場した男子は６区間１８・０６ｋｍ、２７校が出場した女子は５区間１２・０６ｋｍでタスキをリレー。この結果、男子は後半で首位に立った中央台南が逃げきって、２０２２（令和４）年の第６８回大会以来３年ぶり７回目の優勝を飾った。

女子も混戦の１区を抜け出し、２区で奪ったトップの座を最後まで守った中央台南がうれしい初優勝を飾った。男女の上位６校は１０月１５日に南相馬市馬事公苑で開かれる県大会に出場する。

結果は次の通り。

【男子総合】＜１＞中央台南（加藤彰、渡辺結羽、浜田一槻、斎藤悠守、刈込蒼生、吉沢大智）１時間０分５２秒＜２＞平一＜３＞平二＜４＞勿来一＜５＞内郷一＜６＞好間＜７＞中央台北＜８＞植田

【〃区間賞】▽１区３・０６ｋｍ＝小松志（植田東）９分３３秒▽２区３ｋｍ＝熊谷誓人（中央台北）９分２秒▽３区３ｋｍ＝安島遥人（植田）１０分４秒▽４区３ｋｍ＝大西兼続（勿来一）９分４６秒※区間新▽５区３ｋｍ＝山内義王（内郷一）９分５５秒▽６区３ｋｍ＝山口煌士郎（平一）９分２５秒

【女子総合】＜１＞中央台南（馬上夢桜、小泉あおい、草野明音、沢上由衣、佐藤ひより）４６分１４秒＜２＞泉＜３＞平三＜４＞平一＜５＞小名浜一＜６＞勿来一＜７＞植田＜８＞好間

【〃区間賞】▽１区３・０６ｋｍ＝小松愛（泉）１０分３８秒▽２区２ｋｍ＝安藤才華（勿来一）７分８秒▽３区２ｋｍ＝鈴木茉耶（平一）７分５２秒▽４区２ｋｍ＝篠原佑華（平三）７分５９秒▽５区３ｋｍ＝佐藤ひより（中央台南）１１分２５秒

（写真：優勝した中央台南の男女）