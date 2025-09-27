ニュース
いわき市 クマ目撃を可視化した地図をウェブで公開 ７月には川前で初断定
市は２６日、クマに関する注意喚起ツールとして、ホームページに目撃情報を可視化した「クマ目撃マップ」を公表した。
いわき市にはツキノワグマは生息していないと考えられていたが、７月３１日に川前町下桶売で見かけた動物１頭が、市内で初のツキノワグマ目撃と断定した。
この他にも痕跡は確認されていないが、市内の広い範囲でクマを見たとする通報が寄せられており、エサを求めてクマが市域外から往来している可能性から、不意の遭遇を避けるためにマップを作成した。
県は１１日から、浜通りにツキノワグマ出没注意報を出している。市では行楽やキノコ狩りで入山する際には、マップを活用するよう呼びかけており、複数人で行動したり、音の鳴るものを身につけたりするよう求めている。
詳しくは、市ホームページ＜こちら＞まで。遭遇時の対策なども紹介している。
クマを目撃した際は市役所＝電話（２２）１１１１＝または１１０番へ。無料通話アプリＬＩＮＥ（ライン）による「スマホ市役所」でも通報でき、その場合は可能な限り画像（痕跡等でも可）の添付を要請している。
（画像：クマ目撃マップ）