いわきＦＣ ホームで甲府に２－３ 今季初の逆転負けを喫す

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３１節として、１１位のいわきＦＣは２７日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１２位のヴァンフォーレ甲府を迎え撃ったが、２―３で逆転負けを喫した。通算成績は１０勝１０分け１１敗の勝ち点４０。順位は前節より１つ下げ、２０チーム中１２位となっている。

次節は１０月５日、アウェー・えがお健康スタジアム（熊本市）で、１６位のロアッソ熊本と対戦する。キックオフは午後３時。

いわきは前半２６分、ＦＷ熊田直紀（２１）が敵陣中央をドリブル突破し、左サイドのＭＦ山中惇希（２４）に預ける。山中は深い位置取りで相手守備をけん制すると、左サイドを駆けてきたＤＦ深港壮一郎（２５）にバックパス。深港はファーにクロスを上げ、ＭＦ五十嵐聖己（２３）が頭で落として先制点を挙げた。

後半３分にはＭＦ柴田壮介（２４）が右サイドで跳ね返りを拾うと、五十嵐がパスを受け、そのまま切り込んでゴール前に低いグラウンダーのクロスを放ち、ＦＷ加藤大晟（２３）がワンタッチで追加点を奪取した。

しかし３１分にゴール前の攻防を制されて１点差に詰め寄られると、４１分にはクリアミスから相手にボールが渡ってしまい、守備の裏を突かれて同点に追いつかれる。

さらにアディショナルタイムには自陣左サイドを突破され、甲府に３点目を許す展開に。最後まで猛攻を仕掛けたが、２点のリードを守り切れず今季初の逆転での敗戦となった。

（写真：試合後に厳しい表情を浮かべる選手ら）