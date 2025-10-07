芸能事務所ファーンウッド創業・田中さん（いわき出身）偲ぶ会 じゃんがら披露

この記事のタイトルとURLをコピーする

歌舞伎俳優中村勘九郎、七之助さんらが所属する芸能事務所「ファーンウッド」の特別顧問で、いわき市出身の創業者・田中亨さん（享年７９）を偲ぶ会が９月３０日、東京都台東区の浅草公会堂で行われ、歌舞伎・芸能関係者ら約５００人が参列した。

招待を受けた好間町の小谷作青年会（中村友也会長）が冒頭、いわき市の無形民俗文化財じゃんがら念仏踊りを披露。江戸時代から続く伝統芸能の鉦（かね）と太鼓のリズムが、歌舞伎の聖地に響き渡った。

田中さんは今年３月に死去した。歌舞伎の「中村屋」を支えた敏腕マネジャーとして知られ、会には中村勘九郎、七之助、芝翫、片岡亀蔵、坂東彌十郎さんらが参列。浅草観光連盟の冨士慈美会長のほか、俳優永島敏行さん、田中さんと同じいわき市出身の元読売巨人軍投手で、野球解説者の江川卓さんが弔辞を読んだ。

劇場の運営をサポートするお茶子や（本社・東京都台東区）の木村計美さんによると、田中さんは幼少のころ、炭鉱で働く父とともにいわき市に住んでいたことがあり、「身内が在籍する小谷作青年会の話をしたところ、いわきの夏の風物詩じゃんがら念仏踊りに興味を示していた」という。

今年は新盆に当たるため、「田中さんの奥さまにじゃんがら念仏踊りの奉納を提案し、快諾をいただいた」という。平日の開催で演者が足りなかったが、ＯＢや首都圏在住の経験者の協力を受け、１４人が集まった。

マイクロバスで約２００ｋｍを移動するなどした一行は、客席を縦断するように張り出す花道をゆっくりと進み、舞台に登場。代表者が遺影に向かい白い生花を献花し「小谷作青年会です。よろしく、お願いいたします」と参列者に一礼した。

「盆でば米の飯、御付けでばなす汁、十六角豆のよごしはどうだい」。念仏を唱える唄を太鼓打ちの板橋拓海さん（２３）が朗々と歌い上げ、鉦と太鼓の共振した音色がホール全体にこだました。

拍手と歓声に見送られた一行は、浴衣姿で浅草寺などを見学。大役を終えた板橋さんは「５００人の参列者の前で緊張したが、無事に終えることができた。供養の一助になれば幸いです」と話した。

（写真：浅草寺で記念撮影に応じる小谷作青年会）