アクアマリンふくしま 身近な石でカエル表現のアート展 多彩な作品が一堂に

ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」で開催中の「アクアマリンアートフェス２０２５」に合わせ、９月２０日に始まったキッズアート展「カエルのストーンアート」の入賞作品が決まった。

県内外の子どもたちから寄せられた『石の芸術』４２８点の応募作品のうち、小学校下学年の部では、藤原小・２年の高野由華（７）さんの作品が最優秀賞に輝いた。

同館ではカエルの多様性を支える里山の自然環境に興味を持ち、里山であそぶ子どもが少しでも増えてほしい、との願いを込め、身近な石でつくれる今回の『お題』を決めたという。

アオガエルやヒキガエルのような定番の色から、黄色や鮮やかな青などカラフルな色のカエルまで、自然の石の形を生かして完成させた力作ぞろい。古川健館長が審査員を務め、４部門ごとに最優秀賞１点と優秀賞５点を選んだ。

作品は里地の水辺の環境を再現した屋外のビオトープ「びおびお・つながりの里」に展示されており、顔出しパネルのフォトスポットとともに、来館者たちの注目を集めている。展示期間は１１月３日まで。

ほかのいわきからの入賞者は次の通り。

◇年少以下の部▽優秀賞＝草野心晴（遠野保育所）◇年中・年長の部▽優秀賞＝草野聡仁 鈴木志龍（以上玉露保育所）◇小学校下学年の部▽優秀賞＝斉藤要 安田初名（以上藤原）塩田莉悠（小名浜東）◇同上学年の部▽優秀賞＝斉藤尊 大平紗那（以上藤原）

（写真：小学校下学年の部で最優秀賞を受賞した高野さんの作品）