いわき市 本年度で桶売、永井のへき地保育所廃止へ 児童減など理由

市は本年度をもって、中山間地を対象とした「へき地保育所」として設置する桶売保育所（川前町下桶売）、永井保育所（三和町下永井）について、児童数減少などを理由に廃止する方針を決めた。

桶売保育所に関しては併設する福祉館も含み、２３日開会予定の市議会１０月定例会に条例廃止の議案を提出する。市が１６日に明らかにした。

桶売保育所は１９７７（昭和５２）年度、永井保育所は６７年度に建設された。桶売は２０２２（令和４）年度から児童数がゼロで休止中で、永井には５人が通っているが、うち３人は来春から小学校に進級するほか、残る２人は三和保育所に移るという。

へき地保育所は中山間地振興の観点から通常の保育所と異なり、設置当時から保育料が免除されていたほか、保護者の勤務等の要件がなかった。

廃止にあたっては、指定管理者の市社会福祉施設事業団や、保護者と保育士、地元区長らの同意を得ている。

永井保育所からは「無くなってしまうのはさびしいが、人数も少なくなっているので仕方ないと思っている。最後まで楽しく過ごしていきたい」との声が寄せられた。

（写真：廃止の方針が決まった永井保育所）