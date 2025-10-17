１９日に吹奏楽全国大会 磐城が２年連続出場「感謝の気持ちを演奏に乗せて」

この記事のタイトルとURLをコピーする

吹奏楽の全国大会「第７３回全日本吹奏楽コンクール」（全日本吹奏楽連盟などの主催）の高校の部が１９日、栃木県宇都宮市の宇都宮市文化会館で開催される。

いわき市からは東北代表として、磐城が２年連続２５回目の出場を決めている。全国１１支部の代表３０校がエントリーし、前後半１５校ずつに分けて審査され、磐城は２０１５（平成２７）年以来の最高賞・金賞を目指し、本番に向けて練習に励んできた。

部長の原田恭佑さん（３年）は「応援してくださる方々に、感謝の気持ちを伝えられるように演奏したい」と胸を張る。

吹奏楽コンクールは４曲の中から１曲を選ぶ課題曲と、各団体による自由曲の計２曲で審査される。規定時間は１２分で、高校の部の奏者の上限は５５人となっている。

磐城の課題曲は行進曲ながらポップス的な要素も含む「マーチ『メモリーズ・リフレイン』」（伊藤士恩作曲）で、高校生らしい快活な演奏を繰り広げる。

自由曲は「パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド」（長生淳作曲）に挑んだ。イタリアの作曲家パガニーニの「２４のカプリス」から、２４番目の主題をモチーフにした楽曲で、さまざまな楽器による多彩な響きと技巧的な旋律が印象的で、一人ひとりの奏者に高い技術が求められる。

８月の東北大会で代表の座をつかんだが、県立高を取り巻く部活動の環境や、生徒のほぼ全員が大学進学する学校の性格上、長い時間の練習はできない。原田さんはそうした状況を逆手に取って「『いい音楽を作っていこう』とする思いは、どの学校にも負けない」と力強く語る。

何よりも先輩たちから受け継いできた伝統が、彼らを奮い立たせる。今年３月には長く磐城の指導者を務めた根本直人さんが急逝した。時代は変われど、連綿と続く信じた音楽を貫く大切さは変わらない。

指導する橋本葉司さんも「私は（根本さんの）教え子でもあるので、これまで築いた伝統を大切にし、恥じない演奏ができれば」と呼びかける。

本番は前半の部の１１番目（午後０時５分予定）となっている。

（写真：全国大会に向けて練習に励む磐城高吹奏楽部）