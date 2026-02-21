２２日号砲「いわきサンシャインマラソン」８８５１人エントリー 歓迎の催しも

この記事のタイトルとURLをコピーする

日本陸連公認のフルマラソン大会「第１７回いわきサンシャインマラソン」は２２日、平・いわき陸上競技場―小名浜港アクアマリンパークの４２・１９５ｋｍで行われる。同マラソン実行委員会と福島陸上競技協会の主催。市、市教委、市体協などの主催。

アクアマリンパークを会場とする１０ｋｍ、５ｋｍ、２ｋｍ、２ｋｍ親子含め、４５都道府県から８８５１人がエントリーしている。フルマラソンのランナーは江名港や三崎公園など地元の自然とともに、沿道の熱い声援を受けながらゴールを目指して駆ける。

本番に先立って、２１日には平のいわきワシントンホテル椿山荘で、ウェルカムパーティーが催された。ランナーら約２５０人が参加し、ステージショーや抽選会とともに、アンコウやメヒカリをはじめとするいわき産品を楽しんだ。

会場では、大会会長の内田市長が「マラソンには暑いくらいの気候となると思われるので、体調管理を万全にして走ってほしい。きょうに大いに英気を養ってください」とあいさつ。永山宏恵市議会議長、坂本竜太郎衆院議員、森雅子参院議員、小野茂市議会副議長、木田都城子市議（政策総務常任委員長）が激励した。

また大会を支えるゴールドパートナーとして、アルプスアルパイン、クリナップ、日産自動車グループから福島日産自動車、ハニーズホールディングス、マルトも登壇し、大会の成功を呼びかけた。

（写真：本番に合わせたウェルカムパーティー）